Сенат США затвердив рекордний оборонний бюджет: скільки отримає Україна [ Редагувати ]
Сенат США схвалив рекордний оборонний бюджет на 2023 рік. Його сума становить 858 млрд доларів, з яких 800 млн доларів передбачені на додаткову допомогу Україні.
Про це повідомляє The Hill.
Документ передбачає виділення на оборону на 45 млрд доларів більше, ніж було передбачено у бюджеті адміністрації Байдена. Він отримав у Сенаті двопартійну підтримку більшістю голосів. За бюджет проголосували 83 сенатори, проти - 11
Бюджет включає наступні статті витрат:
- 317,3 млрд доларів на експлуатацію та технічне обслуговування (включаючи оборотні кошти);
- 174,5 млрд доларів на утримання військового персоналу;
- 161,3 млрд доларів на військові закупівлі;
- 138,6 млрд доларів на дослідження та розробки;
- 30,5 млрд доларів на діяльність у галузі атомної енергії;
- 16,5 млрд доларів на військове будівництво та сімейне житло.
У проєкті оборонного бюджету, зокрема, передбачається виділення 6 млрд доларів на стримування росії в Європі, а також додаткові 800 млн доларів на допомогу Україні. Також там зафіксовано продовження заборони співпраці США з росією у військовій сфері на п'ять років. Тепер документ має підписати президент Джо Байден.
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