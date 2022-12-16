Сенат США схвалив рекордний оборонний бюджет на 2023 рік. Його сума становить 858 млрд доларів, з яких 800 млн доларів передбачені на додаткову допомогу Україні.

Про це повідомляє The Hill.

Документ передбачає виділення на оборону на 45 млрд доларів більше, ніж було передбачено у бюджеті адміністрації Байдена. Він отримав у Сенаті двопартійну підтримку більшістю голосів. За бюджет проголосували 83 сенатори, проти - 11

Бюджет включає наступні статті витрат:

317,3 млрд доларів на експлуатацію та технічне обслуговування (включаючи оборотні кошти);

174,5 млрд доларів на утримання військового персоналу;

161,3 млрд доларів на військові закупівлі;

138,6 млрд доларів на дослідження та розробки;

30,5 млрд доларів на діяльність у галузі атомної енергії;

16,5 млрд доларів на військове будівництво та сімейне житло.

У проєкті оборонного бюджету, зокрема, передбачається виділення 6 млрд доларів на стримування росії в Європі, а також додаткові 800 млн доларів на допомогу Україні. Також там зафіксовано продовження заборони співпраці США з росією у військовій сфері на п'ять років. Тепер документ має підписати президент Джо Байден.