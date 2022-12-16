Радник Офісу президента оцінив загрозу наступу 200-тисячного угруповання російських мобілізованих. Він вважає, що вона серйозна, проте не настільки, як це було на початку повномасштабної війни.

Про це він сказав 15 грудня в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну.

"росія не зменшила апетитів, вона хоче досягти проміжних певних цілей - втримання Криму, захоплення Донецької та Луганської областей. росія створила 200 тисяч резервів, і це серйозний фактор, бо попередні угруповання становили близько 300 тисяч. З іншого боку - у ЗСУ зараз біля одного мільйона людей. Ми можемо домобілізуватися, хоча Залужний каже, що зараз це не потрібно. 200 тисяч людей - це серйозний фактор, особливо якщо їх зосередити на певному напрямку, вони спричинять багато неприємностей. Бахмут атакує біля 40 тисяч осіб, і якщо таких напрямків буде ще 5, то це - проблема", - пояснив Арестович.

Радник Офісу президента додав, що у мобілізованих техніка буде не настільки хороша, як у тих угруповань, які заходили на початку повномасштабної війни на територію України.

"З іншого боку - це мобілізовані, і вони готують їх непогано. Але все одно це мобілізовані, якість військової техніки не така хороша, як на початку, в артилерії у них проблема - не можна застосовувати стільки снарядів, як це було раніше. Ми стали сильнішими - є західна зброя, є люди з бойовим досвідом. Найближчі 2-3 місяці будуть схожими на те, що було у квітні-червні, коли росія завалювала нас трупами. Тоді вони взяли три міста - Лисичанськ, Сєвєродонецьк і Попасну. Зараз загроза буде сильнішою. Залужний все оцінює з песимістичного сценарію, але я вважаю, що це угруповання буде обмеженим у боєздатності", - пояснив Олексій Арестович.

Арестович вважає, що основний наступ буде на Донеччині. Також окупанти можуть спробувати наступати на Київ.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попередив, що росіяни готують близько 200 тис. нових солдатів і точно підуть у наступ: або на Донбасі, або з півдня, або з Білорусі.