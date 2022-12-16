Під завалами люди: у Кривому Розі російська ракета влучила у будинок [ Редагувати ]
Під час масованого обстрілу України зранку 16 грудня було влучання ракет в Кривому Розі Дніпропетровської області.
"Кривий Ріг. Є ураження ракетами. Нічого не знімаємо та не викладаємо у соцмережі", - повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул в Telegram.
Такод заступник керівника Офісу прзидента Кирило Тимошенко повідомив про влучання ракети в будинок.
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