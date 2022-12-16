Кличко повідомив про вибухи ще в одному районі Києва [ Редагувати ]
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи ще й в Дніпровському районі, що сталися 16 грудня під час повітряної тривоги.
Про це він повідомив у своєму Телеграм-каналі.
"Ще вибух у Києві - в Дніпровському районі", - йдеться у повідомленні міського голови.
До слова, мер також повідомляв про вибухи у Деснянському районі. У Києві вже від 08:10 триває тривога. Після її оголошення у мережі повідомили про звуки вибухів.
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