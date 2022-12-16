Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи ще й в Дніпровському районі, що сталися 16 грудня під час повітряної тривоги.

Про це він повідомив у своєму Телеграм-каналі.

"Ще вибух у Києві - в Дніпровському районі", - йдеться у повідомленні міського голови.

До слова, мер також повідомляв про вибухи у Деснянському районі. У Києві вже від 08:10 триває тривога. Після її оголошення у мережі повідомили про звуки вибухів.