У чотирьох областях України знеструмлено залізницю - Укрзалізниця [ Редагувати ]
російські війська атакували енергетичну інфраструктуру України 16 грудня. Внаслідок пошкоджень знеструмлено кілька ділянок у чотирьох областях країни.
Про це повідомляє "Укрзалізниця".
"Через пошкодження енергетичної інфраструктури ряд залізничних ділянок у Харківській, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях знеструмлено", - йдеться у повідомленні.
У компанії зазначили, що наразі пасажирські електропоїзди у цих регіонах рухатимуться за допомогою резервних тепловозів.
"Зберігайте спокій, стежте за оновленнями інформації на офіційних каналах Укрзалізниці та вокзалах. Посадка та висадка ведеться через підземні переходи", - додали в УЗ.
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