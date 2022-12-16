У Києві повністю зупинили рух метро [ Редагувати ]
Фото: вибух
Джерело: УНІАН
Джерело: УНІАН
16 грудня у Києві рух метро тимчасово зупинено на всіх гілках. Підземні станції працюють як укриття.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
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