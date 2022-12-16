По всій Україні вводяться екстренні аварійні відключення світла [ Редагувати ]
У зв’язку з прильотами в енергооб’єкти в декількох областях України 16 грудня по всій країні вводяться екстренні аварійні відключення світла.
Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Просимо з розумінням відноситись до відключень електроенергії та тимачсових перепадів подачі водо/теплопостачання. ДСНС, електрики і всі служби працюють на місцях попадань. В разі необхідності ви можете користуватись ПУНКТАМИ НЕЗЛАМНОСТІ, які розгорнуті по всій країні", - повідовим він.
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