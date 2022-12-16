США анонсували новий пакет допомоги для відновлення енергосистеми [ Редагувати ]
Сполучені Штати анонсували новий пакет енергетичної допомоги, який буде доставлений до України вже найближчими тижнями. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США у Білому домі Джон Кірбі, повідомляє "Голос Америки".
США планують найближчими тижнями надати новий пакет допомоги Україні, де, ймовірно, будуть додаткові засоби ППО, і ще більше енергообладнання.
Чиновник Білого дому відмовився надати деталі того, що буде у новому пакеті безпеки для України. Він, однак, заявив, що, як і в попередніх пакетах, слід очікувати на нові засоби протиповітряної оборони.
Він також зазначив, що у п'ятницю в Україну надійшов перший транш постачання аварійно-ремонтного обладнання для енергосистеми. Загалом США спрямують 53 мільйони доларів для відновлення роботи енергетики.
Сполучені Штати віддані допомоги Україні в тому, щоб повернути світло, повернути тепло та допомогти полегшити страждання українців у зимові місяці.
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