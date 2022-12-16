"Укренерго" скасувало надзвичайну ситуацію в енергетиці [ Редагувати ]
У пятницю, 16 грудня, українців проінформували про припинення дії надзвичайної ситуації в енергетиці України. Про це повідомляє "Укренерго".
В компанії заявили про припинення дії НС в енергосистемі України, яка настала сьогодні внаслідок масованих ракетних обстрілів з боку російської федерації.
по темі
Російська ракетна атака вранці 16 грудня призвела до пошкодження дев'яти об'єктів генерації та обмежила виробництво атомних станцій. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міністр енергетики Герман Галущенко
У місті оголосили надзвичайну ситуацію воєнного характеру
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про те, що росія готується до затяжної війни
Станом на вечір п’ятниці, 16 грудня, ДТЕК відновив роботу пошкоджених об'єктів у Києві
У п’ятницю ввечері, 16, грудня, мер столиці Віталій Кличко заявив про те, що після ураження кількох об’єктів критичної інфраструктури столиці в місті є дефіцит постачання електроенергії та пошкодження електромереж