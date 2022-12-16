Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про те, що росія готується до затяжної війни в Україні, а президент володимир путін планує нові наступи. Про це він сказав в інтерв'ю для AFP.

За його словами, немає ознак, що путін відмовився від ідеї захопити Україну.

Ми не повинні недооцінювати росію. росія планує довгу війну. Ми бачимо, що вони мобілізують більше сил, що вони також готові зазнати великих втрат, що вони намагаються отримати доступ до більшої кількості зброї та боєприпасів. Ми повинні розуміти, що президент путін готовий довго перебувати у цій війні та розпочинати нові наступи.

Тому союзники по НАТО на чолі з США вже надали Україні зброю на мільярди доларів, що допомогло змінити ситуацію і поставити москву в невигідне становище.