Байден заявив щодо можливих постачань Patriot для України [ Редагувати ]
Президент США Джо Байден зробив оголошення щодо можливих постачань систем протиповітряної оборони Patriot до України. Про це повідомляється у Twitter репортера CNN Дональда Джудда.
За його словами, він запитав Байдена перед посадкою на президентський літак, чи збирається той відправити Україні ракетні комплекси Patriot.
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