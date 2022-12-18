ЗСУ знищили вже понад 98 тисяч росіян [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Українські захисники за останню добу знищили ще 590 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення росія втратила вже понад 98 тисяч своїх військових.
Загальні бойові втрати противника станом на 18 грудня орієнтовно склали:
особового складу - близько 98280 (+590) осіб ліквідовано,
танків - 2987 (+2) од,
бойових броньованих машин - 5963 (+5) од,
артилерійських систем - 1948 (+1) од,
РСЗВ - 410 (+0) од,
засоби ППО - 211 (+0) од,
літаків - 281 (+0) од,
гелікоптерів - 264 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1649 (+1),
крилаті ракети - 653 (+0),
кораблі/катери - 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4579 (+2) од,
спеціальна техніка - 174 (+0).
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