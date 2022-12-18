За добу, 18 грудня, сили ЗСУ змогли знищити два склади боєприпасів росіян. Про це свідчить зведення Генштабу ЗСУ.

При цьому вони вдарили по позиціях ворожих зенітних ракетних комплексів.

За даними військового командування, українська авіація протягом доби завдала шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів росіян.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу знищили два склади боєприпасів.

Окупанти ж намагаються повернути втрачене положення на Лиманському напрямку. На Запорізькому - ворог хоче відновити залізничну інфраструктуру для покращення логістичного забезпечення, а на Бахмутському та Авдіївському - зосереджує зусилля на веденні наступу.

Ситуація на окремих напрямках: