"ЗСУ вдарили по ворожих ЗРК окупантів" - Генштаб [ Редагувати ]
За добу, 18 грудня, сили ЗСУ змогли знищити два склади боєприпасів росіян. Про це свідчить зведення Генштабу ЗСУ.
При цьому вони вдарили по позиціях ворожих зенітних ракетних комплексів.
За даними військового командування, українська авіація протягом доби завдала шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів росіян.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу знищили два склади боєприпасів.
Окупанти ж намагаються повернути втрачене положення на Лиманському напрямку. На Запорізькому - ворог хоче відновити залізничну інфраструктуру для покращення логістичного забезпечення, а на Бахмутському та Авдіївському - зосереджує зусилля на веденні наступу.
Ситуація на окремих напрямках:
- на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено;
- на Сіверському напрямку окупанти з мінометів обстріляли населений пункт Білокопитове Сумської області;
- на Слобожанському напрямку ворог утримує у прикордонних районах Бєлгородської області угруповання військ. При цьому він здійснив обстріли по районах населених пунктів Червона Зоря, Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ, Фиголівка, Дворічна та Новомлинськ Харківської області;
- на Куп’янському напрямку росіянами обстріляно райони Ягідного, Кислівки, Котлярівки, Крохмального і Берестового у Харківській області та Новоселівського і Стельмахівки Луганської області;
- на Лиманському напрямку під ворожим вогнем знаходилися Макіївка, Площанка, Червонопопівка та Діброва на Луганської області;
- на Бахмутському напрямку противник з танків та артилерії вдарив по районах населених пунктів Верхньокам’янське, Берестове, Яковлівка, Соледар, Григорівка, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Диліївка, Озарянівка, Північне та Опитне Донецької області;
- на Авдіївському напрямку атаки ворога зафіксовані біля Авдіївки, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області;
- на Запорізькому та Херсонському напрямках від ворожого вогню постраждали райони населених пунктів Темирівка, Червоне, Малі Щербаки і Плавні Запорізької області та місто Херсон. Є постраждалі серед мирних жителів.
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