Київ всю ні атакували дрони: які наслідки [ Редагувати ]
В ніч на 19 грудня окупанти вдарили по Києву дронами-камікадзе. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури. Про це повідомляє КМВА.
У повітряному просторі столиці було зафіксувано понад 20 безпілотників. Сили протиповітряної оборони знищили близько 15 "Шахедів".
На жаль, є влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Аварійні служби ліквідовують наслідки. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється.
За словами мера Віталія Кличка, попередньо серед громадян немає жертв чи поранених.
Своє чергою глава Київської ОВА Олексій Кулеба розповів, що, за попередніми даними, в області відомо про двох постраждали. Людям надається надається допомога - вони під наглядом лікарів.
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