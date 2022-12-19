За ніч на півдні збили 10 ворожих "Шахедів" - Братчук [ Редагувати ]
В ніч проти 19 грудня окупанти атакували південь України з БПЛА. Про це повідомляється у Telegram речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука.
Протиповітряна оборона збила багато ворожих цілей.
Посадовець зазначив, що загарбники намагалися вдарити дронами-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва.
Силами та засобами ППО повітряного командування "Південь" знищено 10 "Шахедів.
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