ЗСУ знищили три десятки ворожих "Шахедів" за ніч [ Редагувати ]
У ніч проти 19 грудня російські окупанти атакували Україну іранськими дронами-камікадзе "Shahed-136/131". Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.
Ворог випустив близько 35 безпілотників, 30 із них було знищено Повітряними силами.
Ударні БПЛА окупанти запустили зі східного узбережжя Азовського моря.
Силами та засобами Повітряних сил Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України знищено тридцять "Шахедів" російських окупантів.
До знищення повітряних цілей було залучено підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальної авіації, мобільні вогневі групи.
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