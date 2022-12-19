Окупанти знову вдарили по будівлі Херсонської ОВА [ Редагувати ]
Фото: соцмережа
У понеділок, 19 грудня, окупанти знову атакували Херсон. Про це повідомляє заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
Ворог завдав удару по будівлі Херсонської обласної військової адміністрації.
Чергова атака на центр міста. Знову пошкоджено будівлю Херсонської ОВА.
Про постраждалих і жертв внаслідок ворожого обстрілу не повідомляється.
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