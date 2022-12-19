Що обговорювали путін і лукашенко: у Зеленського зробили заяву [ Редагувати ]
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що президент рф володимир путін приїхав до Мінська для того, щоб обговорити з лукашенком, чи буде Білорусь існувати самостійно.
Про це повідомляє Михайла Подоляк в ефірі телемарафону.
"Мені здається, що вони у Білорусі обговорюють не стільки "СВО" та те, чи буде Білорусь долучатися до сухопутної атаки на територію України, вони скоріше обговорюють, чи буде Білорусь існувати самостійно", - сказав Подоляк.
За його словами, цю зустріч запранували для того, щоб посилилася інтеграція в рамках сторіччя заснування СРСР, щоб Росія взяла під контроль Білорусь і путін заявив, що почав збирати радянські землі.
"От про це йде мова. Мені здається, що пан Лукашенко отримує заохочувальні пропозиції: або ти губернатор, або ти все ще залишаєшся президентом, але ми тебе вважаємо генерал-губернатором Білорусі", - додав радик глави ОП.
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