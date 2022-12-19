Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтримав закон про посилення покарань для військовослужбовців.

Про це повідомляє в Telegram головнокомандувач ЗСУ.

"Я підтримую відповідні зміни у законодавстві, ухвалені Верховною Радою України, і прошу президента підписати закон. Моя думка чітко відображає позицію командирів угруповань та військових частин, які вимагали системного вирішення цього комплексу питань", - зазначив Залужний.

З його слів, армія тримається на дисципліні. І якщо прогалини у законодавстві не забезпечують його дотримання, а "відмовники" можуть сплатити штраф, це несправедливо. Більше того, і це ключове, оголені ділянки фронту змушені закривати собою інші військовослужбовці, що призводить до збільшення втрат особового складу, територій та мирних людей на них. Часто втрачені позиції доводиться відновлювати штурмовими діями дуже дорогою ціною. Так не має бути.

Він також наголосив, що загрози посилення безкарності командирів не існує, тому що вони також несуть повну юридичну відповідальність за свої дії чи бездіяльність.

"Чи визнаю я наявність проблем, які призводять до мимовільного відходу? Так, і працюю над їх усуненням. І проведені успішні операції зі звільнення територій нашої держави тому підтвердження. Я закликаю всіх поставити крапку в цій дискусії. І разом наближати перемогу", - наголосив головнокомандувач ЗСУ.