У путіна ухилилися від відповіді про наступ на Україну разом з Білоруссю [ Редагувати ]
Джерело: РБК
Прес-секретар президента рф дмитро пєсков відреагував на слова командувача Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва про те, що росія та Білорусь готують спільну наземну спецоперацію.
Про це повідомляють росЗМІ.
"Як звуть генерала? Йому треба відпочивати. Перепрацював", - сказав Пєсков.
При цьому російська журналістка переплутала українських генералів, назвавши прізвище Залужного замість Наєва.
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