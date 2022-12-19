В "Укренерго" сподіваються завтра збільшити відновлення електропостачання на 20-30% [ Редагувати ]
Станом на вечір 19 грудня ситуація в енергосистемі України залишається складною. У центральному регіоні, в тому числі і в Києві, через значні пошкодження енергетичної інфраструктури застосовані більш суттєві обмеження електропостачання, ніж зазвичай.
Про це повідомляє НЕК "Укренерго".
"Ремонтні бригади "Укренерго" докладають всіх зусиль для того, щоб якомога скоріше відновити енергопостачання. Першочергово електроенергію подано на об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканали, котельні. Сподіваємося, що до кінця наступної доби нам вдасться підвищити рівень заживлення споживачів в регіоні на 20-30%", - йдеться в повідомленні.
Також в "Укренерго" зазначили, що наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи. Значні обмеження споживання електрики запроваджені в Києві, Житомирській, Чернігівській, Черкаській та Київській областях.
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