У росії спостерігається значна нестача боєприпасів - Держдеп США [ Редагувати ]
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Високопоставлений чиновник Держдепартаменту США заявив, що у росії не вистачає боєприпасів для відновлення наступу.
Про це повідомляє Reuters.
За словами посадовця, росія відчуває "значну" нестачу боєприпасів, що створює серйозну проблему на лінії фронту війни, і ті, кого Москва закликала приєднатися до її бойових сил, часто не були "згуртованими" підрозділами.
"Є багато речей, з якими росіяни мають справу з точки зору наявності необхідного обладнання та боєприпасів, які накладають певні обмеження на те, що вони можуть зробити", - сказав чиновник.
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