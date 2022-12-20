У Курській області рф повідомили про обстріли [ Редагувати ]
У вівторок увечері, 20 грудня, в мережі почали з'являтися повідомлення про нібито обстріли Суджанського району Курської області. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.
За його інформацією, мешканці району почули низку вибухів. Їм також почали надходити SMS-повідомлення з попередженням, що нібито "ведеться обстріл населеного пункту Суджа і їм необхідно пройти в укриття".
При цьому місцеві Telegram-канали опублікували фото пожежі, яка нібито почалася через атаку.
Зазначимо, що Суджанський район має спільний кордон із Сумською областю України.
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