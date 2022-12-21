У середу, 21 грудня - День зимового сонцестояння. Цей день є найкоротшим у році. Після цієї дати тривалість дня починає збільшуватися, а ніч стає коротшою.

Прикмети на день сонцестояння:

яка в цей день погода – така буде й на Новий рік

ясно світить сонце – Новий рік буде морозним

сонце повертає на літо, а зима – на мороз

якщо в цей день на гілках дерев лежить іній – це до хорошого врожаю зерна.

якщо день безвітряний – до хорошого урожаю фруктів

Що не можна робити у цей день

Постарайтеся не допускати негативних думок і песимістичних настроїв. Не варто з'ясовувати стосунки з близькими та незнайомими, конфліктувати, поганословити чи обманювати.

Не залишайтеся на самоті - проведіть цей день із найближчими людьми, з друзями.

Не варто цього дня влаштовувати галасливі гуляння, зловживати алкоголем, шкідливою чи жирною їжею.

Будьте щедрі – допоможіть тому, кому зараз важче, віддайте борги, проявіть щедрість до інших людей. Це дозволить залучити достаток та удачу у ваше життя. Не беріть у борг і не давайте в борг.

Не можна весь день ходити невмитими та у брудному одязі.

Як загадувати бажання

Посадіть в горщик рослину або насіння, а потім доглядайте його. Наділіть рослину чимось, про що ви давно мрієте. Це допоможе вашому бажанню виконатись, поки росте квітка.

Впустіть в будинок сонце - відкрийте вранці штори, запаліть увечері свічки, вдягніть новий одяг, прогуляйтеся парком.

До сходу сонця наберіть воду в пляшку і залиште її на сонці до 12 години дня - потім кидайте в воду монетки та примовляйте: день збільшується, достаток і прибуток у гаманці додається, гроші ростуть.

Помиріться з тими, з ким давно у сварці, завітайте до родичів, у яких ви давно не були - це обнуляє негативне минуле і дозволить рухатися вперед.

Складіть список того, що вам дало негатив цього року. До кожного пункту допишіть: прощаю та відпускаю. Список потім спалить.

Найзаповітніші бажання загадуйте о 21:12 або о 22:12, а також о 22:22 та о 21:21.

Привітання з Днем зимового сонцестояння

Не варто сьогодні засмучуватися через те, що день занадто короткий, а ніч має бути темна, холодна і довга. Давайте краще привітаємо один одного з цим святом і запросимо до себе гостей, з якими буде і веселіше, і ніч пройде швидше. А завтра новий день осяє наш шлях, який обов'язково буде щасливим і веселим, на якому ви зустрінемо багато цікавих і внутрішньо багатих людей.

***

Нехай сьогодні день короткий,

Не будем всі ми сумувати,

Адже повільно і потрохи

Почне день сонце додавати!

Хай буде з кожним днем світліше

На вулиці, в душі, кругом!

І жити стане веселіше,

І світ наповниться добром!

***

У цей найкоротший день року хочеться побажати вам не засмучуватися, адже все погане, як і ця довга ніч, пройде, і новий радісний ранок осяє сонячними промінчиками. Так і морозна, холодна зима піде, а на зміну їй прийде зелена весна і тепле ласкаве літо.

Вітаю всіх з цією найдовшою ніччю в році. Давайте зберемося всі разом і порадіємо міцній дружбі, проведемо найкоротший день року і весело зустрінемо новий, світле і радісний ранок!

У цей дуже короткий світловий день хочеться всім вам побажати удачі, а також щастя. Повірте, пройде ніч і своїм світлом сонечко знову осяє наше життя, щастя вам і любові!