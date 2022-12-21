День зимового сонцестояння: прикмети, заборони та привітання [ Редагувати ]
У середу, 21 грудня - День зимового сонцестояння. Цей день є найкоротшим у році. Після цієї дати тривалість дня починає збільшуватися, а ніч стає коротшою.
Прикмети на день сонцестояння:
- яка в цей день погода – така буде й на Новий рік
- ясно світить сонце – Новий рік буде морозним
- сонце повертає на літо, а зима – на мороз
- якщо в цей день на гілках дерев лежить іній – це до хорошого врожаю зерна.
- якщо день безвітряний – до хорошого урожаю фруктів
Що не можна робити у цей день
- Постарайтеся не допускати негативних думок і песимістичних настроїв. Не варто з'ясовувати стосунки з близькими та незнайомими, конфліктувати, поганословити чи обманювати.
- Не залишайтеся на самоті - проведіть цей день із найближчими людьми, з друзями.
- Не варто цього дня влаштовувати галасливі гуляння, зловживати алкоголем, шкідливою чи жирною їжею.
- Будьте щедрі – допоможіть тому, кому зараз важче, віддайте борги, проявіть щедрість до інших людей. Це дозволить залучити достаток та удачу у ваше життя. Не беріть у борг і не давайте в борг.
- Не можна весь день ходити невмитими та у брудному одязі.
Як загадувати бажання
- Посадіть в горщик рослину або насіння, а потім доглядайте його. Наділіть рослину чимось, про що ви давно мрієте. Це допоможе вашому бажанню виконатись, поки росте квітка.
- Впустіть в будинок сонце - відкрийте вранці штори, запаліть увечері свічки, вдягніть новий одяг, прогуляйтеся парком.
- До сходу сонця наберіть воду в пляшку і залиште її на сонці до 12 години дня - потім кидайте в воду монетки та примовляйте: день збільшується, достаток і прибуток у гаманці додається, гроші ростуть.
- Помиріться з тими, з ким давно у сварці, завітайте до родичів, у яких ви давно не були - це обнуляє негативне минуле і дозволить рухатися вперед.
- Складіть список того, що вам дало негатив цього року. До кожного пункту допишіть: прощаю та відпускаю. Список потім спалить.
- Найзаповітніші бажання загадуйте о 21:12 або о 22:12, а також о 22:22 та о 21:21.
Привітання з Днем зимового сонцестояння
Не варто сьогодні засмучуватися через те, що день занадто короткий, а ніч має бути темна, холодна і довга. Давайте краще привітаємо один одного з цим святом і запросимо до себе гостей, з якими буде і веселіше, і ніч пройде швидше. А завтра новий день осяє наш шлях, який обов'язково буде щасливим і веселим, на якому ви зустрінемо багато цікавих і внутрішньо багатих людей.
***
Нехай сьогодні день короткий,
Не будем всі ми сумувати,
Адже повільно і потрохи
Почне день сонце додавати!
Хай буде з кожним днем світліше
На вулиці, в душі, кругом!
І жити стане веселіше,
І світ наповниться добром!
***
У цей найкоротший день року хочеться побажати вам не засмучуватися, адже все погане, як і ця довга ніч, пройде, і новий радісний ранок осяє сонячними промінчиками. Так і морозна, холодна зима піде, а на зміну їй прийде зелена весна і тепле ласкаве літо.
Вітаю всіх з цією найдовшою ніччю в році. Давайте зберемося всі разом і порадіємо міцній дружбі, проведемо найкоротший день року і весело зустрінемо новий, світле і радісний ранок!
У цей дуже короткий світловий день хочеться всім вам побажати удачі, а також щастя. Повірте, пройде ніч і своїм світлом сонечко знову осяє наше життя, щастя вам і любові!
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