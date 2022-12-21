Під прапором боротьби проти російської присутності в українському бізнесі вірменські власники намагаються розчистити ринок від інших компаній в бет-індустрії. Про це йдеться в розслідування видання "Апостроф".

30 жовтня 2022 року на сайті Президента України з’явилася петиція під номером №22/171744-еп. Вона закликає “Накласти санкції на компанії, що пов’язані з державою-агресором і підтримують російський бізнес в Україні”. У тексті документу під “закриття” підпадає більша частина компаній з переліку КРАІЛ (Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей), яка ліцензувала усі онлайн-казино та букмекерські контори в Україні. Сьогодні ці компанії працюють на законних підставах, мають усі необхідні ліцензії та сплачують десятки мільйонів податків, що є неабиякою підтримкою для державного бюджету в умовах війни. Авторка петиції, фотограф Вікторія Мелюшкова, екс-працівниця рекламної агенції Business Tuning Center, клієнтом якої є букмекерською контора VBet.

Засновником ТОВ "ВБЕТ Україна" зазначено компанію SoftConstruct Limited, з реєстрацією на острові Мен. Бенефіціаром в реєстрах значиться громадянин Вірменії Бадалян ВігенРомікович. Бадалян через компанії Radon V.B., та розробників Soft Construct Limited і BetConstruct є у партнерських відносинах з російською букмекерською конторою Фонбет. Окрім цього через компанію Fastex, що належить SoftConstruct вірменський ігровий гігант спонсорує та є організатором Russian Poker Tour.

Журналісти нагадали, що саме VBet витіснили "Фавбет" зі спонсорства Української Прем’єр Ліги влітку 2021 року, що дуже дивним чином співпало з обшуками в офісах "Фавбет". Згодом VBet стали спонсором національної збірної. У минулому сезоні VBet мав сплатити 1 млн доларів українським клубам, але українські футбольні клуби отримали лише 720 тис. Інші кошти, за інформацією авторів статті, осіли в УАФ.

Вірменський ігорний холдинг приймаючи українські патріотичні форми поглинає український ігорний бізнес та розхитує ситуацію на чутливих темах. А під чиїм політичним впливом є Вірменія всім відомо, - стверджують журналісти"Апострофу".