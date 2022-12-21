Американський лідер Джо Байден зустріне президента України Володимира Зеленського біля Білого дому о 21:00. Після чого пройде прес-конференція глави держави о 23:30.

Про це повідомляє адіостанція WFIN.

"Зустріч Зеленського з президентом Байденом запланована на 14:00 (о 21:00 за київським часом) сьогодні на Південній галявині Білого дому. Вони проведуть двосторонню зустріч. Розклад завершується зверненням Зеленського до Конгресу на 02:30 за київським часом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні президент Володимир Зеленський відправився до Вашингтону. Під час його візиту Байден має оголосити про новий значний пакет допомоги Україні в галузі безпеки на суму близько 2 млрд доларів, який міститиме батарею ЗРК Patriot.