ЗМІ назвали час зустрічі Зеленського з Байденом [ Редагувати ]
Американський лідер Джо Байден зустріне президента України Володимира Зеленського біля Білого дому о 21:00. Після чого пройде прес-конференція глави держави о 23:30.
Про це повідомляє адіостанція WFIN.
"Зустріч Зеленського з президентом Байденом запланована на 14:00 (о 21:00 за київським часом) сьогодні на Південній галявині Білого дому. Вони проведуть двосторонню зустріч. Розклад завершується зверненням Зеленського до Конгресу на 02:30 за київським часом", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні президент Володимир Зеленський відправився до Вашингтону. Під час його візиту Байден має оголосити про новий значний пакет допомоги Україні в галузі безпеки на суму близько 2 млрд доларів, який міститиме батарею ЗРК Patriot.
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