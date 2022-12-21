В Україні оголошена масштабна повітряна тривога [ Редагувати ]
У середу, 21 грудня, близько 12:30 по всій території України оголосили повітряну тривогу.
Повітряна тривога в Україні 21 грудня пов'язана з активністю ворожої авіації в Білорусі.
Моніторингова група "Беларускі Гаюн" зафіксувала зліт відразу двох винищувачів А-50 на аеродромі Барановичі у Білорусі.
Крім того, на аеродромі Мачулищі зафіксовано зліт МіГ-31К ВКС РФ, а з аеродрому Барановичі - зліт винищувача.
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