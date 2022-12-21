На Херсонщині знайшли масове поховання мирних жителів [ Редагувати ]
У Херсонській області в селі Правдине знайшли масове поховання мирних жителів. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
30 листопада у селі Правдине (Херсонська область) виявлено масове поховання жертв російської окупації: 7 мирних жителів, зокрема й дівчинка-підліток. Вони (росіяни - ред.) проігнорували четверту Женевську конвенцію, яка забороняє насильство щодо цивільних осіб. Вони просто вбивають.
Глава Міноборони повідомив, що лише у Харківській області після втечі окупантів знайшли тіла понад 500 мирних жителів, зокрема й дітей. Пошукові роботи тривають.
по темі
Минулої доби, 20 грудня, окупанти 71 раз обстріляли територію Херсона та області
У понеділок, 19 грудня, окупанти 42 разів обстрілювали Херсонську область, у самому Херсоні поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, внаслідок чого загинули двоє людей. Ще троє отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич
Внаслідок обстрілу в одному з населених пунктів Бериславщини 18 грудня загинув місцевий мешканець. Вранці 19 грудня у середмісті Херсона загинув чоловік. Менш ніж за дві доби п’ять цивільних осіб госпіталізовано.
У суботу, 17 грудня, російські війська вбили на Херсонщині 3 мирних жителів, ще 6 дістали поранення. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
У лікарні померли двоє черкаських поліцейських, які підірвалися на мінах у Херсонській області. Про це повідомила Нацполіція.
Через збройне вторгнення росії в Україну станом на ранок 17 грудня постраждали понад 1313 українських дітей. З них 450 загинули, а понад 863 - отримали поранення різного ступеню тяжкості. Про це повідомляє Офіс генпрокурора