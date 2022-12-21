На фронті загинув політв'язень кремля Геннадій Афанасьєв [ Редагувати ]
На війні з російськими окупантами загинув колишній політв'язень кремля Геннадій Афанасьєв. Про це повідомив Олег Сенцов.
Захищаючи свою країну, на фронті загинув колишній політв'язень Геннадій Афанасьєв. Вічна слава Герою!
"На жаль, це правда" - повідомила "Крим.Реалії" дружина Афанасьєва Людмила.
Геннадій Афанасьєв воював у складі 130 батальйону ТРО 241 бригади. Він загинув на Луганщині під Білогорівкою, повідомив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Ахтем Чийгоз.
Афанасьєв Геннадій Сергійович, позивний "Тор". Загинув на Луганщині під Білогорівкою.
Мама кримчанина, Ольга Афанасьєва, написала у Facebook, що командування не повідомляло їй про загибель сина. Пізніше у коментарях вона написала, що інформація про загибель її сина підтвердилася.
Нагадаємо, у 2014 році кримчанина Геннадія Афанасьєва затримала окупаційна влада Криму. За надуманим звинуваченням у терористичній діяльності його засудили до 7 років ув'язнення.
Геннадій Афанасьєв
У червні 2016 року його та Юрія Солошенка обміняли на одеських журналістів Олену Гліщинську та Віталія Діденка, яких звинувачували у сепаратизмі.
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