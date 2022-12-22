Сили оборони України відбили за минулу добу атаки російських окупантів у районах 16 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях.

На сьогодні, за майже 9 місяців повномасштабної військової агресії проти України, РФ втратила вже понад 100 тисяч особового складу, 3 тисячі танків та близько 6 тисяч інших бронемашин.

"Продовжуючи агресію, протягом минулої доби, противник завдав 6 ракетних та 15 авіаційних ударів, зокрема і по цивільних об’єктах в Запорізькій області. Також ворог здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню", - розповіли у військовому командуванні.

Військові ЗСУ минулої доби відбили ворожі атаки на н.п. Новоселівське, Стельмахівка, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Берестове, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Озарянівка, Майорськ, Нью-Йорк, Красногорівка, Невельське і Мар'їнка у Донецькій області.

Ситуація на різних напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Разом з тим, на Сіверському напрямку, противник обстріляв з реактивних систем залпового вогню районі Заруцького, що в Сумській області.

На Слобожанському напрямку танкових та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Червона Зоря, Козача Лопань, Веселе, Варварівка, Стариця, Вовчанськ, Вільча, Черняків, Чугунівка та Амбарне Харківської області.

На Куп'янському напрямку під вогневе ураження потрапили Новомлинськ, Куп'янськ, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне і Берестове Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка в Луганській області.

На Лиманському напрямку обстріли зафіксовано поблизу Макіївки, Площанки, Невського, Червонопопівки та Діброви Луганської області.

На Бахмутському напрямку противник стріляв з танків та всього спектру артилерії по районах населених пунктів Верхньокам'янське, Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Диліївка, Озарянівка, Дружба, Північне, Майорськ, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку вогневого впливу зазнали Красногорівка, Веселе, Водяне, Первомайське, Невельське, Мар'їнка та Новомихайлівка в Донецькій області.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків та різнокаліберної артилерії по районах Вугледара, Пречистівки, Новоукраїнки та Великої Новосілки Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках обстрілів з реактивної та ствольної артилерії, зокрема, зазнали населений пункт Червоногригорівка Дніпропетровської області та місто Херсон.

У Генштабі підтвердили ураження в районі Горлівки 17 грудня зосередження особового складу та техніки ворога - там було ліквідовано 13 військовослужбовців противника, 4 з яких - офіцери. Також було знищено бойову машину десанту та 3 вантажівки з боєприпасами. Інформація про поранених уточнюється.

"З метою будівництва фортифікаційних споруд у Бєлгородській області, місцеве російське керівництво оголосило про набір добровольців, за грошову винагороду, для облаштування окопів, траншей та встановлення бетонних конусів", - йдеться у зведенні Генштабу.

Авіація Сил оборони України минулої доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів. Також військові збили ворожий БПЛА типу "Форпост" та ще два типи "Ланцет-3".

Українські ракетники та артилеристи уразили 3 пункти управління та 2 райони зосередження живої сили противника.