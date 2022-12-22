МЗС Ісламської Республіки Іран спростовує звинувачення у військовій підтримці росії і погрожує Україні та особисто президенту країни Володимиру Зеленському.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Ірану.

Як зазначається на сайті зовнішньополітичного відомства країни, Іран засудив "неодноразові звинувачення та грубі висловлювання" президента України Володимира Зеленського на адресу Ісламської Республіки Іран, висловлені у Конгресі США.

"Іран неодноразово відповідав на безпідставні звинувачення щодо безпілотників, висунуті українськими офіційними особами проти Ісламської Республіки. Іран не постачав жодній стороні жодної військової техніки для використання у війні в Україні", - заявив речник міністерства Насер Канаані.

Він також зазначив, що Іран завжди поважав територіальну цілісність усіх країн, включаючи Україну.

"Пану Зеленському краще знати, що стратегічне терпіння Ірану щодо таких безпідставних звинувачень не безмежне", - додав Канаані.

Крім того, речник порадив українському президенту винести урок з долі деяких інших політичних лідерів, які задовольнялися підтримкою США.