Продовження сильної підтримки України є найкращим способом для того, щоб наблизити війну до завершення шляхом дипломатії. Про це держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив під час прес-конференції.

За словами чиновника, президент США Джо Байден учора запевнив свого українського колегу Володимира Зеленського, що нашу країну підтримуватимуть стільки, скільки буде потрібно.

Збереження цієї підтримки має вирішальне значення, оскільки президент путін (президент рф володимир путін - ред.), як і раніше, не виявляє інтересу до серйозної дипломатії.

Також він зазначив, що на його думку, дипломатія є єдиним способом завершити війну росії проти України.