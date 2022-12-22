"Продовження допомоги Україні - найкращий спосіб наблизити переговори з рф" - Блінкен [ Редагувати ]
Продовження сильної підтримки України є найкращим способом для того, щоб наблизити війну до завершення шляхом дипломатії. Про це держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив під час прес-конференції.
За словами чиновника, президент США Джо Байден учора запевнив свого українського колегу Володимира Зеленського, що нашу країну підтримуватимуть стільки, скільки буде потрібно.
Збереження цієї підтримки має вирішальне значення, оскільки президент путін (президент рф володимир путін - ред.), як і раніше, не виявляє інтересу до серйозної дипломатії.
Також він зазначив, що на його думку, дипломатія є єдиним способом завершити війну росії проти України.
Поки президент путін не змінить свій курс, найкращий спосіб наблизити перспективи миру, наблизити перспективи повноцінної дипломатії - це збереження нашої сильної підтримки України.
по темі
Президент України Володимир Зеленський прибув у Вашингтон, щоб обговорити з Байденом двосторонню співпрацю України та Сполучених Штатів Америки
США в новому пакеті військової допомоги Україні на майже 2 млрд доларів передадуть Україні ракетну батарею Patriot
У середу ввечері, 21 грудня, президент України Володимир Зеленський планує відвідати Вашингтон та виступити в Конгресі США
Сьогодні патріотичні новорічні прикраси купують і українці, й іноземці. Частину грошей від проданих новорічних іграшок Софія перерахує для ЗСУ.
Зараз вони із посмішками мирно розмовляють із колегами. Варто буде почати роботу - вистачить і гострих слів, і конфліктів… От тільки - як це все вплине на допомогу Україні?