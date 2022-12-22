Міністр енергетики Герман Галущенко заявив про те, що остання терористична атака на енергетичні інфраструктуру Києва і області призвела до суттєвих пошкоджень і ситуація в столиці найбільш складна.

Про це він сказав в інтерв'ю Forbes.

У понеділок були дуже суттєві для Києва пошкодження внаслідок обстрілів. Тому в Києві зараз - найскладніша ситуація.

За його словами, енергетики працюють день і ніч і поступово ситуація в столиці покращується. Галущенко наголосив, що Україна проходить те, що жодна країна не проходила.