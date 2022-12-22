"У Києві найскладніша ситуація з електроенергією" - Міненерго [ Редагувати ]
Міністр енергетики Герман Галущенко заявив про те, що остання терористична атака на енергетичні інфраструктуру Києва і області призвела до суттєвих пошкоджень і ситуація в столиці найбільш складна.
Про це він сказав в інтерв'ю Forbes.
У понеділок були дуже суттєві для Києва пошкодження внаслідок обстрілів. Тому в Києві зараз - найскладніша ситуація.
За його словами, енергетики працюють день і ніч і поступово ситуація в столиці покращується. Галущенко наголосив, що Україна проходить те, що жодна країна не проходила.
Атака української енергосистеми - це спланована росією операція, на планування якої витрачено точно не менше місяця. Вони аналізують кожну атаку, встановлюють, як збільшити шкоду, і наносять нові удари. Проте наші енергетики роблять неможливе. Вони знаходять технічні рішення на межі фантастики.
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