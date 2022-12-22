Дуже вигідні ціни для покупців, очевидно, будуть дуже невигідними для продавця

Поки Європа злазить з російської голки енергозалежності, москва шукає нові ринки збуту. На обрії наразі таких два - Китай та Туреччина. Причому обидві себе обібрати не дідуть. Анкара - точно хоче отримати зиск від купівлі російського палива. А от який саме зиск і коли - знає Олена Абрамович.

Шістдесят мільярдів кубометрів газу - стільки росія продавала за рік Європі. Тепер, коли основні газогони підірвані і постачання знижено упʼятеро, час від часу тиску у трубах не витримують гілки всередині рф - і там ось так палає. Це газогін із Західного Сибіру до Європи, який прямує через Україну до Угорщини. 20 грудня під час обслуговування у Чувашії труба спалахнула. Місяцем раніше - через розгерметизацію - горіла гілка поряд з Санкт-Перербургом. Путін, тим часом, узяв курс на Китай і днями запустив онлайн з бункера нове родовище, де видобуватимуть пальне для китайської труби.

Китаю росія продає газ з 2019-го - 10 мільярдів кубометрів на рік. І має ціль збільшити цю цифру до 38 за наступні 2 роки. Новими трубопроводами розживається і Європа. Так, наприклад, у Болгарії в жовтні відкрили гілку, що транспортує газ з Азербайджану через Грецію.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії:

Цей трубопровід кардинально змінює правила гри. Як для Болгарії, так і усього ЄС. І це означає свободу. Свободу від залежності від російського газу.

Через нову трубу Болгарія закрила третину своїх потреб у газі. Ще торік країна купувала газ практично лише в рф. Минулої весни, відмовившись платити Газпрому у рублях, Софія залишилась без російського пального.

Кирил Петков, прем'єр-міністр Болгарії:

Ми диверсифікували постачання газу, маючи 95% залежності від Росії до нуля за 2 тижні. Якщо Болгарія змогла це зробити, це зможуть зробити всі.

Зараз Болгарія домовляється про постачання газу з Туреччини. А Туреччина, тим часом, домовляється про власну знижку на газ від Росії. Хоче брати його з 25% знижкою та можливістю відтермінувати оплату на рік. Тобто Анкара зможе торгувати російським газом з Європою - дешевим.

Росен Христов, міністр енергетики Болгарії:

Ми зробили великий прорив із Туреччиною на зустрічі Радєва та Ердогана. Болгарському президенту вдалося домовитися про повну зміну їхньої позиції щодо нашого партнерства. Мова про використання турецьких терміналів зрідженого газу. Ми ведемо переговори на 1 млрд. кубометрів, це ще 30% від наших потреб. Йдеться про 13-річний контракт за дуже вигідними цінами.

Дуже вигідні ціни для покупців, очевидно, будуть дуже невигідними для продавця - росії, яка мусить хоч якось позбуватися свого вибухонебезпечного пального. Звісно, у ситуації дефіциту газу страждають і країни ЄС, але назад шляху немає. Брюссель узяв курс на енергетичну незалежність від москви, і стає усе ближчим до цілі.