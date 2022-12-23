Зеленський позапланово звернувся до українців (відео) [ Редагувати ]
У пятницю, 23 грудня, президент Володимир Зеленський позапланово записав відеозвернення до українців. В ньому він розповів, що вже повернувся до Києва після поїздки до Вашингтона.
Про це повідомляється у Telegram голови держави.
Доброго ранку всім! Бажаю всім здоров'я! Чуєте, у нас уже працюють телефони (на відео чути звук телефонів - ред.)..Я в кабінеті. Працюємо заради перемоги. Усім гарного дня! Усіх переможемо.
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