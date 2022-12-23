Станом на п'ятницю, 23 грудня, ситуація на українському фронті залишається стабільною. Про це свідчить карта, опублікована у Twitter Міноборони Британії.

На східному напрямі продовжуються запеклі бої.

За даними британської розвідки, росіяни намагаються прорвати позиції ЗСУ на трьох напрямках – у Донецькій та Луганській областях. Бої тривають у районі Сватового, Кремінної та Бахмута. В останньому населеному пункті ситуація більш напружена.

На решті дільниць фронту бої стабілізувалися. У Запорізькій та Херсонській областях українські бійці продовжують завдавати точних ударів по транспортним артеріям та скупченням ворожих військ.