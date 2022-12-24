Навіть якщо немає атак, мінометники працюють по запланованих цілях

І спроби наступу ворога, які не припиняються ні на день. Бахмутський напрямок залишається найбільш напруженим на східному фронті. Вже п'ятий місяць росіяни намагаються прорвати там нашу оборону, але завдяки контратакам українського війська окупантам навіть довелось відступити з околиць міста. Головну роль в обороні Бахмуту відіграє артилерія та міномети - вони не замовкають ні вдень, ні вночі.

Ці кадри аерозйомки Бахмуту шокують - замість старовинного і затишного міста - він перетворився на суцільне поле бою. Здається, що артилерія та автоматична зброя тут не змовкають ні на секунду - ворога наші хлопці б'ють всіма доступними засобами.

Стволи цієї зенітної установки ще не встигли охолонути, як її екіпаж знову збирається на виїзд. Основне завдання зенітки працювати по повітряних цілях, та на Бахмутському напрямку нею відсікають ворожу піхоту.

Як можна ближче підкатуємся і наказуємо …а що робити.

Роботи вдосталь і в мінометників. Микола готує міни для відбиття чергової атаки ворожої піхоти. Каже, росіяни лізуть мов навіжені …

Микола, військовослужбовець ЗСУ:

І вдень, і вночі, я вам хочу сказати …не спиться їм …чи вони якісь обкурені. Це в нас осколки…зараз будемо споряджувать дими.

Навіть якщо немає атак, мінометники працюють по запланованих цілях. Їх навколо Бахмута вдосталь. Роботу батареї чітко корегують, адже боєкомплекту не так вже багато.

Володимир, військовослужбовець ЗСУ:

По перше - немає такої кількості мін, щоб навмання працювати, а по-друге - навіщо? Якщо можна точно працювати.

Ледве цілі отримані - батарея починає вогонь.

У розрахунку цієї батареї важких мінометів Максим воює ледь не з першого дня вторгнення. Хоча до 24 лютого він навіть уявлення не мав не те що про міни, а й загалом про військову службу. Та каже, росіяни допомогли швидко навчитись військовій справі. У своїй майстерності учень навіть перевершив вчителів …останні дні окупанти навіть трохи принишкли.

Максим, військовослужбовець ЗСУ:

…техніка, люди, бліндажі СПешки - по всьому. Раніше, то прилітало добре, зараз може затишшя якесь …новий рік …може святки в них, чи що?

У наших хлопців настрій хоча і новорічний, та працювати це не заважає … Адже росіянам потрібно роздати як умога більше святкових подарунків.