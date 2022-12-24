Тисячі пунктів незламності відкрили по всій Україні місяць тому. Це місця, де люди можуть зігрітися, випити чаю, підзарядити гаджети. А ще у пунктах незламності сушили волосся, дивилися футбол, і співали, та вітали зі святами. Ми зібрали найяскравіші моменти.

Цей звук генератора - немов стуків серця для будь-якого мобільного пункту незламності. Адже щойно у містах зникає світло та зв'язок, намети наповнюються людьми.

Оксана Швед, відвідувачка "Пункту незламності":

В місті нема ніде світла, прийшла сюди, було відчинено, ось люди заряджають телефони, поставила і свій на зарядку, добре що є такі пункти.

Запрацювали пункти незламності місяць тому. Розгорнули їх і комунальні заклади, і рятувальники, і окремі підприємства. Ось цей - на звичайному СТО.

Серед незвичних пунктів незламності українцям запам'ятався той, що розгорнули у київському слідчому ізоляторі. Людей туди припрошували добровільно і лише погрітись.

Сьогодні принесли нову книгу, ще ніхто її не брав.

А це в одному із черкаських мобільних пунктів рятувальники облаштували навіть невеличку читальню.

Оксана Крутоус, речниця Головного управління ДСНС у Черкаській обл.:

З часу функціонування пункту незламності ми помітили що люди багато читають, чекаючи появу світла, тому виникла така ініціатива започаткувати незламний буккросинг.

Освоїлись у новій місцині українці швидко. За місяць у різних куточках країни назбиралися неймовірні історії. Тут і сушили волосся...

... І вболівали на футбольних матчах...

... і проводили уроки...

Продовжуємо навчатись, розвиватись і добиватись.

А цей епізод у соцмережах взагалі став мало не вірусним - манікюрний салон влаштували навіть не у пункті незламності, а просто... на парковці.

У нас в паркинге мастер маникюра.

Були і щемливі моменти. Як от бабуся, яка опинилась на вулиці і провела цілу ніч у пункті незламності. А наступного дня рятувальники дізнались про її день народження.

Ми хотіли створити для вас святковий настрій, прийміть від нас квіти, адже вам сьогодні 70.

І хоч не все було ідеально, бо ж подекуди не було чи то води, чи то світла або траплялись інші негаразди. Втім, конфліктів майже завжди вдавалось уникнути.

Андрій Дулгеров, черговий рятувальник у "Пункті незламності":

Люди, які приходять, поводять себе чемно, з повагою ставляться один до одного і знаходять компроміси, спільну мову в питаннях обігріву, бо всі розуміють, яка ситуація в країні.

А якщо у соцмережах з'являються жарти та меми на тему роботи пунктів незламності, то це щоби підняти настрій українцям. Адже гумор - те, що допомагає українцям вистояти у найскладніші часи.