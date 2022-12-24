Пункти незламності: найяскравіші моменти перебування українців у острівцях "світла" [ Редагувати ]
Тисячі пунктів незламності відкрили по всій Україні місяць тому. Це місця, де люди можуть зігрітися, випити чаю, підзарядити гаджети. А ще у пунктах незламності сушили волосся, дивилися футбол, і співали, та вітали зі святами. Ми зібрали найяскравіші моменти.
Цей звук генератора - немов стуків серця для будь-якого мобільного пункту незламності. Адже щойно у містах зникає світло та зв'язок, намети наповнюються людьми.
Оксана Швед, відвідувачка "Пункту незламності":
В місті нема ніде світла, прийшла сюди, було відчинено, ось люди заряджають телефони, поставила і свій на зарядку, добре що є такі пункти.
Запрацювали пункти незламності місяць тому. Розгорнули їх і комунальні заклади, і рятувальники, і окремі підприємства. Ось цей - на звичайному СТО.
Серед незвичних пунктів незламності українцям запам'ятався той, що розгорнули у київському слідчому ізоляторі. Людей туди припрошували добровільно і лише погрітись.
Сьогодні принесли нову книгу, ще ніхто її не брав.
А це в одному із черкаських мобільних пунктів рятувальники облаштували навіть невеличку читальню.
Оксана Крутоус, речниця Головного управління ДСНС у Черкаській обл.:
З часу функціонування пункту незламності ми помітили що люди багато читають, чекаючи появу світла, тому виникла така ініціатива започаткувати незламний буккросинг.
Освоїлись у новій місцині українці швидко. За місяць у різних куточках країни назбиралися неймовірні історії. Тут і сушили волосся...
... І вболівали на футбольних матчах...
... і проводили уроки...
Продовжуємо навчатись, розвиватись і добиватись.
А цей епізод у соцмережах взагалі став мало не вірусним - манікюрний салон влаштували навіть не у пункті незламності, а просто... на парковці.
У нас в паркинге мастер маникюра.
Були і щемливі моменти. Як от бабуся, яка опинилась на вулиці і провела цілу ніч у пункті незламності. А наступного дня рятувальники дізнались про її день народження.
Ми хотіли створити для вас святковий настрій, прийміть від нас квіти, адже вам сьогодні 70.
І хоч не все було ідеально, бо ж подекуди не було чи то води, чи то світла або траплялись інші негаразди. Втім, конфліктів майже завжди вдавалось уникнути.
Андрій Дулгеров, черговий рятувальник у "Пункті незламності":
Люди, які приходять, поводять себе чемно, з повагою ставляться один до одного і знаходять компроміси, спільну мову в питаннях обігріву, бо всі розуміють, яка ситуація в країні.
А якщо у соцмережах з'являються жарти та меми на тему роботи пунктів незламності, то це щоби підняти настрій українцям. Адже гумор - те, що допомагає українцям вистояти у найскладніші часи.
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