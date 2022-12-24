Він через російську агресію втратив житло та роботу, але знайшов себе в чужому місті. Наша наступна історія - присвячена переселенцю з Маріуполя Андрію Болотнову. Після евакуації професійний фотограф став частиною волонтерського руху Дніпра. Більше - у матеріалі Артура Терещенка.

Всі ці фото, вони дуже пам'ятні та дуже, дуже такі близькі серцю...

У рідному Маріуполі Андрій Болотнов працював фотографом. Знімав соціальні проєкти, спортивні заходи та стильні фотосесії. У перші дні повномасштабного вторгнення росії в Україну одна з ворожих ракет зруйнувала будинок чоловіка. Тож від наступних бомбардувань його родина ховалася у квартирах друзів або в підвалі лікарні. Їжу готували на багатті, розповідає Андрій, і економили питну воду.

Андрій Болотнов, фотограф з Маріуполя:

Діватись вже було нікуди. Мій район просто там була чорна хмара, його бомбардували постійно. Вмивалися ми там якось, гігієну свою підтримували ми талим снігом, котрий був зовсім не на руку в березні місяці, але йому ми теж були раді.

Якоїсь миті родина Болотнових наважилася виїжджати. Головна проблема евакуації полягала в маломобільності батька Андрія.

Андрій Болотнов, фотограф з Маріуполя:

Звісно я його притримуючи, я його ну інколи на собі, інколи під ручку… Ми поміркували так, що ну чи тут ми помремо, чи в дорозі.

Наприкінці березня родині вдалося виїхати до сусідньої Дніпропетровщини. Вже за тиждень Андрій стояв на порозі Координаційного штабу волонтерів Дніпра. Чоловік вантажив машини з гуманітаркою, реєстрував вимушених переселенців і, звісно, фотографував людей, яких бачив довкола. Дотепер Андрія вражає щирість дніпрян, які допомагають незнайомим людям. Серед них і власники помешкання, в якому оселилася родина.

Андрій Болотнов, фотограф з Маріуполя:

Я не плачу за оренду цієї квартири. Ну мене вражає. Ми дуже гарно спілкуємось, дуже гарні люди. Взагалі, я буду їм вдячний все своє життя, мабуть.

Робота Андрія в штабі волонтерів нині - це насамперед знімання та фотозвіти з військових та волонтерських заходів.

Юлія Дмитрова, керівниця благодійного фонду:

Він справді майстер свого діла. Він один з найкращих фотографів, тому що всі його роботи, будь-то зйомки якихось концертів, будь-то портретні зйомки - роботи дуже класні, ми дуже його цінуємо і залучаємо його у всі проєкти, які тільки можливі.

Це передноворічна фотосесія для переселенок та дружин загиблих воїнів України. Для кожної учасниці Андрій створює теплу атмосферу в студії.

Оксана Дон, координаторка психологічної кризової служби:

Андрій - наш чудовий фотограф, лайт фотограф, який відчуває жінок, і який бачить, що потрібно кожній жінці. Як встати, як повернутися, як поглянути для того, щоб це було чудове фото.

Після фотосесії Андрій створює колаж та альбом. Для жінок у горі це стає частиною психологічної підтримки.