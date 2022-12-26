У Дніпрі працюють 120 точок з продажу святкових ялинок [ Редагувати ]
Вибір - менший, ціни - вищі. Це про ялинкові базари у Дніпрі. У місті мільйоннику офіційно облаштовано трохи понад сто двадцять точок з продажу новорічних красунь. Ціни коливаються від двох сотень до десяти тисяч гривень, це ціна закордонних дерев із Данії. Та попри війну інспектори пильність не втрачають, виходять на рейд перевіряти чи є усі дозвільні документи на продаж.
Трохи понад два тижні, як у Дніпрі почали з'являтися перші ялинкові ярмарки. Цьогоріч їх набагато менше - близько 120 точок - і вибір скромніший, підприємці привезли на третину менше дерев ніж торік.
Іван Ярко, продавець ялинок:
Наразі є чотири види - це сосна звичайна, сосна кримська, піхта Нортмана та ялиця Європейська. З різних регіонів, є і полтавська область і Чернігівська область, і є навіть імпорт з Європи, з Данії та Польщі.
За два тижні торгу залишилось не більше 300 дерев. Ціну на зелені красуні Іван називає помірною - від 200 до кількох тисяч гривень. У вартості враховані і транспортні, і на дозвільну витрати.
Договор с благоустройством, в нем указан адрес, схема, это документ о приобритении елки. Паспорт радиационной якості і дослідження.
Документи сьогодні перевіряють не лише інспектори, зізнається продавець, а й покупці. Приміром, Олена розповідає - до законності продажу ставиться прискіпливо. Перш ніж обирати - цікавиться паперами.
Олена, жителька Дніпра:
Коли обираю ялинку дивлюсь чи є чіп, чи є документи на ялинку. Ну, щоб ялинки не брали там де не потрібно. Це ж вирощують спеціально для продажу, а не от так якось так.
Володимир Трегубов, начальник управління споживчого ринку департаменту торгівлі та реклами Дніпровської міської ради:
У продовцов елок обязательно должни быть - договор на размещение этой торговой точки, должен быть сертификат происхождения, и бирки. Также проверка на радиацию елок.
Щодня інспектори виходять у рейд з перевірками ялинкових базарів. Поки порушників не виявили, хоча ще минулого року, у цей же час фахівці один за одним складали адмінпротоколи.
Володимир Трегубов, начальник управління споживчого ринку департаменту торгівлі та реклами Дніпровської міської ради:
Было изъято с 3 точек елки, как незаконные, ну это уже полиция делала с нами совместно. В районе 10 протоколов было.
Родина Бішарових вже об'їздила кілька точок аби обрати найкращу ялинку для своєї донечки.
Аліна Бішарова, жителька Дніпра:
Щоб вона була зелененька, гарненька, пухнаста й об'ємна так би сказати. Тато дав добро, сказав, що дитині треба ялинка. У дитини повинно бути свято у будь-якому випадку, війна не війна. Діти не повинні страждати.
Всі кого ми опитали стверджують - дітей в новий рік без ялинки залишати не хочуть. Заради них і купують...
Вже дитя довольне. Да, кажи все радісне.
До нового року лічені дні та інспектори темпів, кажуть, не збавлятимуть. Рейди триватимуть і надалі, а на порушників чекає штраф від 350 гривень. Продавцям також нагадують, після закриття ялинкових базарів нереалізовані дерева вони мають утилізувати самостійно, інакше можуть чекати на так звані "листи щастя" із сумою покарання.
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