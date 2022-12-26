Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив про те, що російська армія з початку осені почала зіштовхуватися з технічним голодом. Про це він сказав в інтерв'ю Liga.net.

За його словами, окупантам не вистачає різних боєприпасів, зокрема танків.

російська армія стикається з майже ідентичними проблемами, з якими стикаємось і ми. Тільки ми з березня, а вони – приблизно з початку осені. Як у нас проблема зі снарядами до артилерії, яку ми вирішуємо завдяки партнерам, – так і в них це почалося.

Буданов пояснив, що у росіян зараз спостерігаються проблеми із запасами осколково-фугасних снарядів до танків та ракетами до РСЗВ.