"У росіїї розпочався технічний голод" - Буданов [ Редагувати ]
Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив про те, що російська армія з початку осені почала зіштовхуватися з технічним голодом. Про це він сказав в інтерв'ю Liga.net.
За його словами, окупантам не вистачає різних боєприпасів, зокрема танків.
російська армія стикається з майже ідентичними проблемами, з якими стикаємось і ми. Тільки ми з березня, а вони – приблизно з початку осені. Як у нас проблема зі снарядами до артилерії, яку ми вирішуємо завдяки партнерам, – так і в них це почалося.
Буданов пояснив, що у росіян зараз спостерігаються проблеми із запасами осколково-фугасних снарядів до танків та ракетами до РСЗВ.
Зараз росіяни також по всьому світу шукають, де придбати снаряди 122 та 152 мм, танкові осколково-фугасні постріли та реактивні снаряди до "Град" та "Ураганів".
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