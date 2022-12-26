Втрати росії: Генштаб назвав нові дані [ Редагувати ]
Станом на ранок понеділка, 26 грудня українські військові ліквідували за добу 550 російських солдатів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 102 600 військових.
Загальні бойові втрати противника на 26.12 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 102 600 (+550) осіб ліквідовано,
- танків - 3016 (+5) од,
- бойових броньованих машин - 6017 (+7) од,
- артилерійських систем - 1996 (+5) од,
- РСЗВ - 418 (+0) од,
- засобів ППО - 212 (+0) од,
- літаків - 283 (+0) од,
- гелікоптерів - 267 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1707 (+1),
- крилатих ракет - 653 (+0),
- кораблів /катерів - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4647 (+12) од,
- спеціальної техніки - 178 (+0).
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