У Києві та області екстрені відключення світла: що відбувається [ Редагувати ]
У понеділок, 26 грудня, в Києві та Київській області відбуваються екстрені відключення світла. Про це повідомляє ДТЕК.
Графіки відключень не діють.
Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації.
Аналогічна ситуація спостерігається й у Київській області.
В регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.
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