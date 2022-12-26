У Зеленського назвали завдання № 1 щодо санкцій проти росії [ Редагувати ]
Одним із головних завдань України є запровадження санкцій проти "Росатома". Про це в Telegram-каналі написав голова Офісу президента Андрій Єрмак.
"Їх портфель закордонних замовлень становить 200 млрд доларів. Так не може бути. Будемо системно працювати над тим, щоб санкції проти "Росатома" стали реальністю", - написав він.
Голова Офісу президента нагадав, що ще в листопаді в рамках санкційної групи Макфола-Єрмака Україна пропонувала детальний план цих санкцій.
"Росія ж продовжує шантажувати світ ядерною зброєю, а "Росатом" сподівається нарощувати експортний виторг", - констатував він.
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Стереотип, що росія - один із головних постачальників ікри у світі теж виявився міфом. Бо і варварські методи та обсяги вилову знищили в країні майже всіх осетрових. Та й це делікатес опинився під західними санкціями. Тож чию ж ікру їдять у світі?