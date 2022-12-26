Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що уряд США розробив спеціальний план для пришвидшеної підготовки українських військових до роботи на системах Patriot.

Кулеба розповів виданню, що уряд США розробив спеціальний план підготовки ракетної батареї Patriot, яка запрацює в Україні менш ніж за шість місяців. Він також зазначив, що зазвичай навчання займає до року.

Міністр також додав, що він "абсолютно задоволений" результатами візиту президента Володимира Зеленського до США минулого тижня.