Зеленський призначив послів у двох країнах [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Президент України Володимир Зеленський затвердив призначення послів у Нігерії та Аргентині.
Про це повідомляє глава держави.
Згідно з документами, новим послом України у Нігерії став Іван Холостенко.
При цьому президент звільнив від виконання обов'язків спецпредставника з питань придністровського врегулювання Юрія Клименка - він очолить українське дипломатичне представництво в Аргентині.
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