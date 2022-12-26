На Новий рік росіяни намагатимуться максимально зашкодити енергосистемі - Галущенко [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Під час новорічних свят російські війська можуть спробувати завдати значного удару по енергосистемі України. За відсутності нових пошкоджень українці проведуть кілька днів з безперебійним енергопостачанням.
Про це повідомляє міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону.
"Росіяни не відмовилися від обстрілів енергосистеми. Вони прив'язуються до певних дат. І, можливо, Новий рік - це одна з таких дат, коли вони спробують максимально завдати шкоди нашій енергосистемі", - сказав Галущенко.
Він також підкреслив, що масштаби можливого обстрілу чи збитків оцінити складно.
Однак міністр додав, що є велика надія на роботу Збройних Сил.
"З останніх обстрілів видно, що рівень захисту наших об'єктів досить високий. Це дає нам віру в те, що навіть якщо будуть потрапляння, ми швидко їх відновлюватимемо", - зазначив Галущенко.
Він також зауважив, що за відсутності обстрілів українці можуть розраховувати на кілька днів безперебійного енергопостачання з нагоди новорічних свят. За його словами, із кожним днем ситуація в енергетичній сфері налагоджується: вдається збільшити виробництво електроенергії і доправити її до споживачів.
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