Прес-секретар російського диктатора дмитро пєсков заявив, що кремль не має наміру йти на переговори на умовах України, яка представить на мирному саміті в Організації Об'єднаних Націй свій план закінчення війни.

Про це повідомляють росЗМІ.

Так, керівництво рф продовжує переслідувати у своїй повномасштабній військовій агресії проти України "свої цілі".

"Ми ніколи не дотримувалися чужих умов, орієнтувалися лише на свої цілі та на здоровий глузд", - заявив Пєсков у коментарі "РИА Новости" у відповідь на запитання, чи готова Москва йти на переговори на умовах України.