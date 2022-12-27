У кремлі висловилися про мирний план України на саміті в ООН [ Редагувати ]
Джерело: РИА Новости
Прес-секретар російського диктатора дмитро пєсков заявив, що кремль не має наміру йти на переговори на умовах України, яка представить на мирному саміті в Організації Об'єднаних Націй свій план закінчення війни.
Про це повідомляють росЗМІ.
Так, керівництво рф продовжує переслідувати у своїй повномасштабній військовій агресії проти України "свої цілі".
"Ми ніколи не дотримувалися чужих умов, орієнтувалися лише на свої цілі та на здоровий глузд", - заявив Пєсков у коментарі "РИА Новости" у відповідь на запитання, чи готова Москва йти на переговори на умовах України.
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