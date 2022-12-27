Сьогодні, 27 грудня, жителі Київської області можуть чути звуки вибухів у зв'язку з проведенням навчання для саперів в одному з районів.

Зазначається, що сьогодні у Вишгородському районі сапери будуть відпрацьовувати навички вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.

Мешканців просять зберігати спокій та у разі повітряної тривоги негайно проходити до укриттів.