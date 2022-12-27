Окупаційні військ можуть розірвати шаблон, що вже склався, про атаки по Україні, адже зазвичай вони б'ють або дронами, або ракетами. Українські військові не відкидають, що наступні масовані обстріли території України можуть бути комбінованими. Про це заявила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону.

Підготовка стратегічної тактичної авіації теж є, але все ж таки пам'ятаємо, що тактика ворога може змінюватись. Необов'язково це буде масова ракетна атака, вона може бути й комбінованою.

Це може, як зазначила Гуменюк, підтверджувати той факт, що окупанти вже тривалий час не виводили у море ракетоносіїв, а зараз на бойовому чергуванні перебувають аж три - два з яких підводні.

Крім того, за її словами, росія отримала нову партію дронів і вже почала їх застосувати для атак по Україні. При цьому, окупанти почали використовувати їх для інших цілей.